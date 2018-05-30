Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3016.52
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3016.52
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Возле здания МВД Афганистана произошел взрыв

НовостиПроисшествия    30.05.2018 - 13:53
Фото: взрыв возле здания МВД Афганистана (twitter.comThe_Hindu)
Фото: взрыв возле здания МВД Афганистана (twitter.comThe_Hindu)

Пока данных о пострадавших нет

Возле здания министерства внутренних дел Афганистана в Кабуле прогремели взрывы и была слышна стрельба. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники в местной полиции.

Так, пока данных о пострадавших или погибших нет.

Вместе с тем телеканал Tolo News сообщает, после взрыва вооруженные люди открыли стрельбу, а на данный момент перестрелка между нападающими и представителями сил безопасности продолжается. При этом не уточняется, взяла ли какая-либо группировка ответственность за нападение.

Напомним, как сообщалось ранее, на востоке Афганистана в провинции Нангархар в ходе антитеррористического рейда правительственные войска по ошибке застрелили 9 человек. Указано, что афганские войска провели рейд против исламистов в районе Чапархар, а во время штурма одного из домов застрелили девять человек. По словам представителя местных властей, после стрельбы большинство жертв идентифицировали как гражданских.

В Афганистане убили пятерых саперов, проверяющих территорию газопровода В Афганистане закрыли сотни школ из-за наступления "Талибана"
Теги публикации: Министерство внутренних дел Украины, Афганистан, Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Оборвался трос ": в сети рассказали о падении с популярного аттракциона (видео)
"Искренняя и скромная": на Донбассе убили 15-летнюю украинку (фото)
Украинский музыкант попал в ужасное ДТП в центре Киева (фото)
В семье Олега Винника случилось горе
On Top