Возле здания МВД Афганистана произошел взрыв

Пока данных о пострадавших нет

Возле здания министерства внутренних дел Афганистана в Кабуле прогремели взрывы и была слышна стрельба. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники в местной полиции.

Так, пока данных о пострадавших или погибших нет.

Вместе с тем телеканал Tolo News сообщает, после взрыва вооруженные люди открыли стрельбу, а на данный момент перестрелка между нападающими и представителями сил безопасности продолжается. При этом не уточняется, взяла ли какая-либо группировка ответственность за нападение.

Напомним, как сообщалось ранее, на востоке Афганистана в провинции Нангархар в ходе антитеррористического рейда правительственные войска по ошибке застрелили 9 человек. Указано, что афганские войска провели рейд против исламистов в районе Чапархар, а во время штурма одного из домов застрелили девять человек. По словам представителя местных властей, после стрельбы большинство жертв идентифицировали как гражданских.