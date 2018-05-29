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На востоке Афганистана правительственные войска по ошибке застрелили 9 человек

НовостиПроисшествия    29.05.2018 - 10:41
Фото: афганские войска (flickr.com/Defence Images)
Фото: афганские войска (flickr.com/Defence Images)

Афганские войска провели антитеррористический рейд в провинции Нангархар

На востоке Афганистана в провинции Нангархар в ходе антитеррористического рейда правительственные войска по ошибке застрелили 9 человек. Об этом сообщает ABC со ссылкой на местные власти.

Сообщается, что афганские войска провели рейд против исламистов районе Чапархар, а во время штурма одного из домов застрелили девять человек. По словам представителя местных властей, после стрельбы большинство жертв идентифицировали как гражданских.

Отметим, на востоке Афганистана действуют талибы и участники группировки "Исламское государство".

Напомним, ранее сообщалось, что в Афганистане закрыли сотни школ из-за наступления "Талибана". Учебные заведения планируют открыть в конце священного месяца Рамадана, который в этом году завершится 12 июня.

 

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Теги публикации: Афганистан, Жертвы, террористы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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