На востоке Афганистана правительственные войска по ошибке застрелили 9 человек

Афганские войска провели антитеррористический рейд в провинции Нангархар

На востоке Афганистана в провинции Нангархар в ходе антитеррористического рейда правительственные войска по ошибке застрелили 9 человек. Об этом сообщает ABC со ссылкой на местные власти.

Сообщается, что афганские войска провели рейд против исламистов районе Чапархар, а во время штурма одного из домов застрелили девять человек. По словам представителя местных властей, после стрельбы большинство жертв идентифицировали как гражданских.

Отметим, на востоке Афганистана действуют талибы и участники группировки "Исламское государство".

Напомним, ранее сообщалось, что в Афганистане закрыли сотни школ из-за наступления "Талибана". Учебные заведения планируют открыть в конце священного месяца Рамадана, который в этом году завершится 12 июня.