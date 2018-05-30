Біля будівлі МВС Афганістану стався вибух

Поки даних про постраждалих немає

Біля будівлі міністерства внутрішніх справ Афганістану в Кабулі прогриміли вибухи і була чутна стрілянина. Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на джерела в місцевій поліції.

Так, поки даних про постраждалих або загиблих немає.

Разом з тим телеканал Tolo News повідомляє, після вибуху озброєні люди відкрили стрілянину, а на даний момент перестрілка між нападниками і представниками сил безпеки триває. При цьому не уточнюється, чи взяло якесь угрупування відповідальність за напад.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, на сході Афганістану в провінції Нангархар у ході антитерористичного рейду урядові війська помилково застрелили 9 чоловік. Зазначено, що афганські війська провели рейд проти ісламістів у районі Чапархар, а під час штурму одного з будинків застрелили дев'ять осіб. За словами представника місцевої влади, після стрілянини більшість жертв ідентифікували як цивільних.