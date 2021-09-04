Возле здания ФСБ в Крыму задержали 40 человек

Возле здания ФСБ в Симферополе задержали 40 человек, среди которых женщины и журналисты. Все ти люди пришли узнать о судьбе ранее задержанных соотечественников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщество "Крымская солидарность".
Массовые задержания произошли по улице Франко в Симферополе. Сейчас это здание занято силовиками ФСБ России.
"Около здания ФСБ на улице Франко в Симферополе задержали 40 человек. Среди них как мужчины, так и женщины", - говорится в сообщении.
Также задержали журналистов.
"Так же были задержаны 2 гражданских журналиста "Крымской солидарности", и они же корреспонденты интернет-издания "Грани.ру", Айдер Кадыров и Нури Абдурашитов", - говорится в сообщении.
Сообщество начало публиковать имена задержанных крымских татар. Сейчас в этом списке больше 20 человек.
Как известно, 3 и 4 сентября в ходе массовых обысков, прошедших в домах крымских татар были задержаны и увезены в неизвестном направлении 5 крымских татар. Среди них Эльдар Одаманов, Нариман Джелялов, Азиз Ахтемов, Асан Ахтемов и Шевкет Усеинов.
"Родственники и адвокаты предпринимают различные попытки в поисках пропавших, но до настоящего времени местоположение ни одного из задержанных не известно", - уточнили правозвщитники.
Напомним, что МИД Украины выразил протест против задержаний в Крыму. Наримана Джелялова и еще четырех крымских татар задержали и увезли в неизвестном направлении после обысков.
Также сообщалось, что Зеленский осудил задержания и обыски в Крыму. Он считает, что таким образом Россия отреагировала на Крымскую платформу.