Возле Запорожья прогремели взрывы: оккупанты из артиллерии обстреляли близлежащие села

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева .

"Громкие звуки, которые сегодня слышали жители некоторых районов Запорожья между пятью и шестью часами вечера - это звуки вражеских обстрелов из РСЗО одного из сел Запорожского района. В настоящее время известно, что в результате обстрелов произошло возгорание травы", - написал Куртев.

Он добавил, что в самом Запорожье сейчас все спокойно.