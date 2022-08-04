Біля Запоріжжя прогриміли вибухи: окупанти з артилерії обстріляли прилеглі села

Росіяни обстріляли населені пункти Зпорізького району. Вогонь відкрили з РСЗВ після 17:00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва.
"Гучні звуки, які сьогодні чули мешканці деяких районів Запоріжжя між п‘ятою та шостою вечора - це звуки ворожих обстрілів із РСЗВ одного з сіл Запорізького району. На цей час відомо, що внаслідок обстрілів сталося загоряння трави", - написав Куртєв.
Він додав, що у самому Запоріжжі зараз все спокійно.
Нагадаємо, війська РФ перекидають понтонний парк у напрямку Запоріжжя.
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