RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Біля Запоріжжя прогриміли вибухи: окупанти з артилерії обстріляли прилеглі села

Фото: біля Запоріжжя окупанти з артилерії обстріляли прилеглі села (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Росіяни обстріляли населені пункти Зпорізького району. Вогонь відкрили з РСЗВ після 17:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва.

"Гучні звуки, які сьогодні чули мешканці деяких районів Запоріжжя між п‘ятою та шостою вечора - це звуки ворожих обстрілів із РСЗВ одного з сіл Запорізького району. На цей час відомо, що внаслідок обстрілів сталося загоряння трави", - написав Куртєв.

Він додав, що у самому Запоріжжі зараз все спокійно.

Нагадаємо, війська РФ перекидають понтонний парк у напрямку Запоріжжя.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗапоріжжяВійна в Україні