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Возле Запорожья прогремели взрывы: оккупанты из артиллерии обстреляли близлежащие села

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Украина, Четверг 04 августа 2022 19:12
Возле Запорожья прогремели взрывы: оккупанты из артиллерии обстреляли близлежащие села Фото: возле Запорожья оккупанты из артиллерии обстреляли близлежащие села (Getty Images )
Автор: Евгений Прокопенко

Россияне обстреляли населенные пункты Зпорожского района. Огонь открыли из РСЗО после 17:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева.

"Громкие звуки, которые сегодня слышали жители некоторых районов Запорожья между пятью и шестью часами вечера - это звуки вражеских обстрелов из РСЗО одного из сел Запорожского района. В настоящее время известно, что в результате обстрелов произошло возгорание травы", - написал Куртев.

Он добавил, что в самом Запорожье сейчас все спокойно.

Напомним, войска РФ опрокидывают понтонный парк в направлении Запорожья.

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