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Біля Запоріжжя прогриміли вибухи: окупанти з артилерії обстріляли прилеглі села

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Україна, Четвер 04 серпня 2022 19:12
Біля Запоріжжя прогриміли вибухи: окупанти з артилерії обстріляли прилеглі села Фото: біля Запоріжжя окупанти з артилерії обстріляли прилеглі села (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Росіяни обстріляли населені пункти Зпорізького району. Вогонь відкрили з РСЗВ після 17:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва.

"Гучні звуки, які сьогодні чули мешканці деяких районів Запоріжжя між п‘ятою та шостою вечора - це звуки ворожих обстрілів із РСЗВ одного з сіл Запорізького району. На цей час відомо, що внаслідок обстрілів сталося загоряння трави", - написав Куртєв.

Він додав, що у самому Запоріжжі зараз все спокійно.

Нагадаємо, війська РФ перекидають понтонний парк у напрямку Запоріжжя.

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