Біля Запоріжжя прогриміли вибухи: окупанти з артилерії обстріляли прилеглі села

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва .

"Гучні звуки, які сьогодні чули мешканці деяких районів Запоріжжя між п‘ятою та шостою вечора - це звуки ворожих обстрілів із РСЗВ одного з сіл Запорізького району. На цей час відомо, що внаслідок обстрілів сталося загоряння трави", - написав Куртєв.

Він додав, що у самому Запоріжжі зараз все спокійно.