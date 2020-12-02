Біля Запоріжжя знайшли схованку з мінами

Фото: знайдені міни (ssu.gov.ua)

Біля Запоріжжя знайшли схованку з артилерійськими мінами калібру 120 міліметрів. Арсенал був розміщений в лісосмузі.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Схованку виявили неподалік Запоріжжя, у лісосмузі біля траси міжрегіонального сполучення, а також одного зі стратегічних держпідприємств. У ній зберігалося 56 мін.

Тепер слідство встановлює джерела їх походження та осіб, причетних до протиправної діяльності. Відкрито кримінальну справу за ч.1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Минулого тижня повідомлялося, що в Києві блокували діяльність цеху, в якому незаконно виробляли набої для вогнепальної зброї. При обшуках виявили матеріали для виробництва та готові патрони.

Також СБУ виявила збройову схованку в приміщенні президії Національної академії аграрних наук. У ній знайдено зброю, вибухівку та боєприпаси.

Крім цього, у Луцьку затримали чоловіка, який зберігав вдома арсенал зброї. Серед знайденого були гранати, пістолети і різні комплектуючі.