Экспорт зерна через Дунай-Черное море - важен, но этого недостаточно для предотвращения мирового голода, - ООН

Несколько дней назад по каналу устья Быстрое судового хода р. Дунай - Черное море был восстановлен проход для судов, перевозящих агропродукцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на координатора гуманитарной помощи ООН Мартина Гриффитса в Twitter .

Он заявил, что вдохновлен этой новостью, впрочем считает это событие недостаточным для преодоления угрозы мирового голода. Только разблокирование украинских черноморских портов, которые сейчас заблокированы российской армией, является лучшим способом предотвращения глобального голода.

"Воодушевлены сообщениями о возобновлении экспорта украинского зерна через канал Черное море-Дунай. Но этого недостаточно. Поскольку отсутствие продовольственной безопасности во всем мире становится все очевиднее, открытие Черноморского маршрута является нашим лучшим вариантом для преодоления глобального голода. Мир не может ждать", - прокомментировал Мартин Гриффитс.

Согласно исследованию ООН, Украина ежегодно выращивает достаточно продовольствия, чтобы накормить более 400 миллионов человек, поэтому блокирование портов создает угрозу голода для этих людей.

"Устье быстрое судового хода р. Дунай-Черное море - это чрезвычайно важный транспортный канал, который может стать “дорогой жизни” для тех, стран над которыми нависла опасность голода. Это стало возможным благодаря освобождению от российских войск острова Змеиный и работе украинских защитников. И мы продолжаем работать над тем, чтобы спасать не только Украину от российской агрессии, но и мир, который путин держит в заложниках", - добавил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Как сообщалось, на сегодня из-за блокады морских портов, на которые до полномасштабного вторжения приходилось ориентировочно 80% экспорта аграрной продукции Украины, вывоз продовольствия происходит исключительно через дунайские порты, железнодорожные и автомобильные пункты пропуска на западных границах.

Их пропускной способности пока недостаточно для полноценной замены морских портов.

Кроме этого, ранее глава Всемирной продовольственной программы ООН сообщил, что ООН получает из Украины 40% пшеницы для своих программ чрезвычайной продовольственной помощи.