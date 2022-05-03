Возле супермаркета в Мелитополе прогремел взрыв

Утром 3 марта в оккупированном Мелитополе (Запорожская область) прогремел взрыв. Информации о пострадавших пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "РИА Мелитополь".

Сообщается, взрыв произошел около 08:00 в центре города на парковке за супермаркетом "Сильпо" по проспекту Богдана Хмельницкого. По словам очевидцев, взорвался скутер.

В результате в магазине взрывной волной выбило окна, частично поврежден фасад. Информации о пострадавших нет, на место инцидента приехали много российских военных.