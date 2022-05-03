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Біля супермаркету в Мелітополі прогримів вибух

Фото: у Мелітополі стався вибух (mv org ua)
Автор: Сергей Новиков

Вранці 3 березня в окупованому Мелітополі (Запорізька область) прогримів вибух. Інформації про постраждалих поки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "РИА Мелітополь".

Повідомляється, вибух стався близько 08:00 в центрі міста на парковці за супермаркетом "Сільпо" по проспекту Богдана Хмельницького. За словами очевидців, вибухнув скутер.

В результаті в магазині вибуховою хвилею вибило вікна, частково пошкоджений фасад. Інформації про постраждалих немає, на місце інциденту приїхали багато російських військових.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти в Мелітополі викрали співробітницю місцевого музею, в якому зберігалося скіфське золото.

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МелітопольВибух