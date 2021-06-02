Возле Шри-Ланки тонет танкер с химикатами. Существует опасность экологической катастрофы

Зарегистрированное в Сингапуре судно вспыхнуло вблизи Шри-Ланки почти две недели назад. Все это время его пытались потушить, а когда это удалось, судно начало тонуть. Если танкер пойдет ко дну, то в море могут вылиться сотни тонн нефти из его топливных баков.

"Судно тонет. Его пытаются отбуксировать в глубокое море, прежде чем оно утонет, чтобы минимизировать загрязнение морской среды, но задняя часть судна дрейфует", - заявил представитель ВМС Шри-Ланки капитан Индика Силва.

На судне также находится азотная кислота, которая вместе с нефтью и другими химикатами, может уничтожить все морское дно, что по словам экологов представляет собой "худший экологический сценарий".

На время ликвидации чрезвычайной ситуации власти Шри-Ланки временно остановили весь рыбный промысел вблизи тонущего судна.

Фото: возле Шри-Ланки тонет танкер с химикатами (facebook.com SriLankaAirForceGuardiansoftheSkies)

Что стало причиной инцидента

Как считают в Шри-Ланке, причиной пожара на судне X-Press Pearl, перевозившем 25 тонн химикатов, стала утечка азотной кислоты, о которой экипаж узнал еще 11 мая. Сингапурская компания

В то же время факт того, что Шри-Ланки позволила этому судну зайти в свои воды, спровоцировал критику в сторону властей острова. Чиновники подали жалобу в полицию на капитана судна, а на этой неделе его и механика допросили правоохранители. Суд уже запретил капитану и двум механикам судна выезжать из Шри-Ланки.