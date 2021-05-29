Движение через Босфор остановили из-за аварии на нефтяном танкере

Авария танкера с нефтью привела к остановке движения через пролив Босфор в Стамбуле. Через несколько часов его частично восстановили.

Спасательному судну удалось остановить танкер в 300 м от побережья.

По данным главного управления береговой охраны, 249-метровый танкер с нефтью на борту потерял ход и начал дрейфовать в сторону берега.

Напомним, 23 марта в Суэцком канале застрял контейнеровоз Ever Given, заблокировав при этом движение других судов. На входах в Суэцкий канал образовались гигантские очереди. Блокировка также повлияла на стоимость нефти. На разблокировку водной магистрали ушло больше недели.

После этого власти Египта заявили, что полученные убытки от блокировки Суэцкого канала оцениваются в миллиард долларов. Каир также хочет получить компенсацию от владельца контейнеровоза, поэтому судно сейчас под арестом.