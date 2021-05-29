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Движение через Босфор остановили из-за аварии на нефтяном танкере

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Турция, Суббота 29 мая 2021 03:20
Движение через Босфор остановили из-за аварии на нефтяном танкере Фото: Движение судов по Босфору остановилось из-за аварии танкера (flickr.com tfadam)
Автор: Артур Родивилов

Авария танкера с нефтью привела к остановке движения через пролив Босфор в Стамбуле. Через несколько часов его частично восстановили.

Об этом сообщает телеканал NTV.

По данным главного управления береговой охраны, 249-метровый танкер с нефтью на борту потерял ход и начал дрейфовать в сторону берега.

Спасательному судну удалось остановить танкер в 300 м от побережья.

Напомним, 23 марта в Суэцком канале застрял контейнеровоз Ever Given, заблокировав при этом движение других судов. На входах в Суэцкий канал образовались гигантские очереди. Блокировка также повлияла на стоимость нефти. На разблокировку водной магистрали ушло больше недели.

После этого власти Египта заявили, что полученные убытки от блокировки Суэцкого канала оцениваются в миллиард долларов. Каир также хочет получить компенсацию от владельца контейнеровоза, поэтому судно сейчас под арестом.

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