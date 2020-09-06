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Біля резиденції Лукашенка у Мінську затримують мітингарів

Мінськ, Неділя 06 вересня 2020 18:47
Біля резиденції Лукашенка у Мінську затримують мітингарів
Фото: протестувальники біля резиденції Лукашенка (tut.by)
Автор: Дмитро Левицький

У Мінську силовики почали затримувати учасників акції протесту біля резиденції президента Олександра Лукашенка. Затримання почалися, коли велика частина демонстрантів розійшлася.

Про це повідомляє білоруське видання TUT.by.

Відомо про щонайменше 20 затриманих біля резиденції Лукашенка.

Від резиденції президента протестувальники вирушили в сторону Стели. На вулиці Леніна силовики різко перейшли у наступ та відігнали мітингувальників назад.

Затримання також відбуваються у Парку Перемоги та інших частинах міста.

Нагадаємо, сьогодні у Мінську та великих містах Білорусі проходять масштабні акції протесту проти діючої влади. Мітингувальники вимагають проведення нових чесних та прозорих виборів президента. У Мінську тисячі протестувальників прийшли сьогодні до резиденції Лукашенка, але дорогу до неї перекрили силовики.

Як писало РБК-Україна, у Мінську силовики застосували газ проти учасників акції біля резиденції Лукашенка.

У Мінську, за даними правозахисників, силовики затримали вже близько 80 осіб, серед них опозиціонерка та журналіст.

Крім того, жорсткий розгін та затримання протестувальників відбувалися сьогодні у білоруському Гродно.

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