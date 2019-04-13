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Возле посольства РФ в Киеве произошел взрыв

Новости » Происшествия    13.04.2019 - 13:53
Возле посольства РФ в Киеве произошел взрыв
Фото: место взрыва (npu.gov.ua)

Взрыв произошел из-за разрыва высоковольтного кабеля

На Воздухофлотском проспекте в Соломенском районе возле посольства Российской Федерации произошел взрыв из-за разрыва высоковольтного кабеля. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Как сообщается, полицейские начали проверку и получили информацию от представителей "Киевэнерго", что в этом квадрате произошел разрыв высоковольтного кабеля, который принадлежит Юго-Западной железной дороги. В результате происшествия никто не пострадал, только повреждена брусчатка.

"Сейчас проверяется информация относительно обесточивания терминала и путепровода. Привлечены все профильные службы", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 апреля в Харькове в волонтерской палатке, установленной на центральной площади, произошел взрыв газа. Со слов потерпевшего, травмы он получил в волонтерской палатке, которая расположена на площади Свободы. Во время эксплуатации плиты мужчина включил газ, но несвоевременно ее поджег, в результате чего газ взорвался. С места происшествия изъяты вещественные доказательства.

Ранее РБК-Украина писало, что в Кропивницком неизвестные подложили взрывчатку в электрощитовую. Никто из местных жителей не пострадал.

 

 

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