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Біля посольства РФ у Києві стався вибух

Новини » Надзвичайні події    13.04.2019 - 13:53
Біля посольства РФ у Києві стався вибух
Фото: місце вибуху (npu.gov.ua)

Вибух стався через розрив високовольтного кабелю

На проспекті Повітрофлотському у Солом‘янському районі біля посольства Російської Федерації відбувся вибух через розрив високовольтного кабелю. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Як повідомляється, поліцейські розпочали перевірку і отримали інформацію від представників "Київенерго", що у цьому квадраті відбувся розрив високовольтного кабелю, який належить Південно-Західній залізниці. У результаті події ніхто не постраждав, лише пошкоджена бруківка.

"Нині перевіряється  інформація  щодо знеструмлення  терміналу та  шляхопроводу. Залучені всі профільні служби", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 квітня у Харкові у волонтерському наметі, встановленому на центральній площі, стався вибух газу. Зі слів потерпілого, травми він отримав у волонтерському наметі, який розташований на майдані Свободи. Під час експлуатації плити чоловік увімкнув газ, але несвоєчасно його підпалив, внаслідок чого газ вибухнув. З місця події вилучені речові докази.

Раніше РБК-Україна писало, що у Кропивницького невідомі підклали вибухівку в електрощитову. Ніхто з місцевих жителів не постраждав.

 

 

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