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Возле Японии потерпели крушение два самолета ВМС США

Новости » Происшествия    06.12.2018 - 01:35
Возле Японии потерпели крушение два самолета ВМС США
Иллюстративное фото: истребитель США (timesofsandiego.com)

На борту истребителя и заправщика находилось семь человек, ведется поисковая операция

Возле Японии потерпели крушение во время заправки над морем два самолета Корпуса морской пехоты США, объявлена поисковая операция. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Корпуса морской пехоты в Twitter.

Крушение самолета-заправщика KC-130 и истребителя-бомбардировщика F/A 18 произошло около 2:00 по местному времени, на борту обоих самолетов находились семь человек.

"Обстоятельства аварии в данный момент расследуются", - говорится в сообщении.

Как сообщают американские СМИ, оба самолета взлетели с авиабазы в Ивакуни (Япония).

Пока неизвестно, как именно произошла авария.

Напомним, американский ракетный эсминец USS McCampbell проплыл в среду, 5 декабря, в спорных водах Японского моря в непосредственной близости от залива Петра Великого на юге Приморского края России, где расположен Владивосток, чтобы, как сообщили в ВМС США, "бросить вызов чрезмерным морским претензиям России и отстоять права, свободы и законное использование моря".

Военный самолет США потерпел крушение в Японии В небе над Канадой столкнулись два самолета
Новости Украины ЯпониякрушениеВМС США
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