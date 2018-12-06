Возле Японии потерпели крушение два самолета ВМС США

Иллюстративное фото: истребитель США (timesofsandiego.com)

На борту истребителя и заправщика находилось семь человек, ведется поисковая операция

Возле Японии потерпели крушение во время заправки над морем два самолета Корпуса морской пехоты США, объявлена поисковая операция. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Корпуса морской пехоты в Twitter.

Крушение самолета-заправщика KC-130 и истребителя-бомбардировщика F/A 18 произошло около 2:00 по местному времени, на борту обоих самолетов находились семь человек.

"Обстоятельства аварии в данный момент расследуются", - говорится в сообщении.

Search and rescue operations continue for a KC-130 and an F/A-18 that were involved in a mishap off of the coast of Japan around 2:00 a.m. Dec. 6.



The circumstances of the mishap are currently under investigation.



Media can contact @IIIMEF at IIIMEFMEDIA@usmc.mil. — U.S. Marines (@USMC) December 5, 2018

Как сообщают американские СМИ, оба самолета взлетели с авиабазы в Ивакуни (Япония).

Пока неизвестно, как именно произошла авария.

Напомним, американский ракетный эсминец USS McCampbell проплыл в среду, 5 декабря, в спорных водах Японского моря в непосредственной близости от залива Петра Великого на юге Приморского края России, где расположен Владивосток, чтобы, как сообщили в ВМС США, "бросить вызов чрезмерным морским претензиям России и отстоять права, свободы и законное использование моря".