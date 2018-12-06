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Біля Японії зазнали аварії два літаки ВМС США

Новини » Надзвичайні події    06.12.2018 - 01:35
Біля Японії зазнали аварії два літаки ВМС США
Ілюстративне фото: винищувач США (timesofsandiego.com)

На борту винищувача і заправника перебувало семеро людей, ведеться пошукова операція

Біля Японії зазнали катастрофи під час заправки над морем два літаки Корпусу морської піхоти США, оголошена пошукова операція. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Корпусу морської піхоти e Twitter.

Катастрофf літака-заправника KC-130 і винищувача-бомбардувальника F/A-18 сталася близько 2:00 за місцевим часом, на борту обох літаків перебувало семеро людей.

"Обставини аварії наразі розслідуються", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють американські ЗМІ, обидва літаки злетіли з авіабази в Івакуні (Японія).

Поки невідомо, як саме сталася аварія.

Нагадаємо, американський ракетний есмінець USS McCampbell проплив у середу, 5 грудня, у спірних водах Японського моря в безпосередній близькості від затоки Петра Великого на півдні Приморського краю Росії, де розташований Владивосток, щоб, як повідомили у ВМС США, "кинути виклик надмірним морським претензіями Росії і відстояти права, свободи та законне використання моря".

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