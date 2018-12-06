Біля Японії зазнали аварії два літаки ВМС США

Ілюстративне фото: винищувач США (timesofsandiego.com)

На борту винищувача і заправника перебувало семеро людей, ведеться пошукова операція

Біля Японії зазнали катастрофи під час заправки над морем два літаки Корпусу морської піхоти США, оголошена пошукова операція. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Корпусу морської піхоти e Twitter.

Катастрофf літака-заправника KC-130 і винищувача-бомбардувальника F/A-18 сталася близько 2:00 за місцевим часом, на борту обох літаків перебувало семеро людей.

"Обставини аварії наразі розслідуються", - йдеться в повідомленні.

Search and rescue operations continue for a KC-130 and an F/A-18 that were involved in a пригод off of the coast of Japan around 2:00 a.m. Dec. 6.



The circumstances of the mishap are currently under investigation.



Media can contact @IIIMEF at IIIMEFMEDIA@usmc.mil. — U. S. Marines (@USMC) December 5, 2018

Як повідомляють американські ЗМІ, обидва літаки злетіли з авіабази в Івакуні (Японія).

Поки невідомо, як саме сталася аварія.

Нагадаємо, американський ракетний есмінець USS McCampbell проплив у середу, 5 грудня, у спірних водах Японського моря в безпосередній близькості від затоки Петра Великого на півдні Приморського краю Росії, де розташований Владивосток, щоб, як повідомили у ВМС США, "кинути виклик надмірним морським претензіями Росії і відстояти права, свободи та законне використання моря".