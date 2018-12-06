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Эсминец США проплыл у Владивостока в ответ на "чрезмерные претензии России"

Новости » Политика    06.12.2018 - 00:17
Эсминец США проплыл у Владивостока в ответ на "чрезмерные претензии России"
Фото: эсминец США (c6f.navy.mil)

В ВМС США назвали целью операции обеспечение соблюдения права свободного прохода в международных водах

Американский ракетный эсминец USS McCampbell проплыл в среду, 5 декабря, в спорных водах Японского моря в непосредственной близости от залива Петра Великого на юге Приморского края России, где находится Владивосток. Об этом сообщила пресс-секретарь Тихоокеанского флота, лейтенант ВМС США Рэйчел Макмарр, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"McCampbell проплыл в непосредственной близости от залива Петра Великого, чтобы бросить вызов чрезмерным морским претензиям России и отстоять права, свободы и законное использование моря, которыми пользуются Соединенные Штаты и другие нации», - заявила Макмарр.

Как сообщает издание, американский военный корабль произвел маневр, называемый ВМС "Свободой навигации".

Представитель ВМС подчеркнула, что США не признают претензии России на водные территории, и заявила, что Москва претендует на районы, которые намного превышают гарантируемые международным правом 12 миль от российского побережья.

По словам должностных лиц США, такие операции призваны обеспечить соблюдение права свободного прохода в международных водах и оспорить чрезмерные претензии.

"Эти операции демонстрируют, что Соединенные Штаты будут летать, плавать и действовать везде, где это допускается международным правом. Это относится как к Японскому морю, так и к другим местам по всему миру", - сказала Макмарр.

Напомним, в НАТО пообещали послать России четкий призыв не использовать аннексию Крыма и нелегально построенный Керченский мост для недопуска кораблей украинского флота к Азовскому морю. Кроме того генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс увеличил свое военное присутствие в Черном море, численность кораблей, осуществляющих патрулирование, выросла до 20.

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