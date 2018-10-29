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Возле побережья Аргентины произошло мощное землетрясение

Новости » Происшествия    29.10.2018 - 10:57
Иллюстративное фото (flickr.com/matthileo)
Иллюстративное фото (flickr.com/matthileo)

Геологическая служба США зафиксировало землетрясение магнитудой 6,3

Возле побережья Аргентины произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Сообщается, что, по данным Геологической службы США, землетрясение произошло в 02:54 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 10 километров в 312,9 километрах к югу от Ушуайи (Аргентина) и 552 километрах от Пунта-Аренаса (Чили).

Напомним, ранее сообщалось, что в Румынии в ночь на 28 октября произошло землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр находился на глубине 150 километров в восточном регионе Вранча.

Толчки ощущались даже в Бухаресте, а также в некоторых районах Украины, Молдовы и Болгарии. В частности, жители Одесской области в социальной сети Facebook сообщали, что около 3:40 ощущали подземные толчки.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в связи с землетрясением в Румынии в Одесской области ощущались незначительные колебания без негативных последствий.

 

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