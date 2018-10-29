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Біля узбережжя Аргентини стався потужний землетрус

Новини » Надзвичайні події    29.10.2018 - 10:57
Ілюстративне фото (flickr.com/matthileo)
Ілюстративне фото (flickr.com/matthileo)

Геологічна служба США зафіксувала землетрус магнітудою 6,3

Біля узбережжя Аргентини стався землетрус магнітудою 6,3. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Повідомляється, що, за даними Геологічної служби США, землетрус стався о 02:54 за місцевим часом. Епіцентр знаходився на глибині 10 кілометрів на 312,9 кілометрах на південь від Ушуайї (Аргентина) і 552 кілометрах від Пунта-Аренаса (Чилі).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Румунії в ніч на 28 жовтня стався землетрус магнітудою 5,8. Епіцентр знаходився на глибині 150 кілометрів у східному регіоні Вранча.

Поштовхи відчувалися навіть в Бухаресті, а також в деяких районах України, Молдови та Болгарії. Зокрема, жителі Одеської області в соціальній мережі Facebook повідомляли, що близько 3:40 відчували підземні поштовхи.

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у зв'язку з землетрусом у Румунії в Одеській області відчувалися незначні коливання без негативних наслідків.

 

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