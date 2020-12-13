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Возле Парижа мужчина с ножом напал на прохожих, есть пострадавшие

Автор: Юлия Струк

Во французском городе Антони возле Парижа мужчина серьезно ранил ножом трех человек. По данным правоохранителей, он страдает от "серьезных психологических расстройств".

Об этом пишет издание "Figaro".

Подчеркивается, что погибших в результате нападения нет. Пострадавшие получили удары ножом по спине, лопаткам и туловищу, они госпитализированы.

Указано, что нападавший уже арестован. В полиции считают, что нападение не имеет "террористического или криминального" характера.

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В полиции отметили, что задержанный страдает от "серьезных психологических расстройств" шизофренического типа.

Напомним, в начале декабря в центре Гааги (Нидерланды) на улице Grote Marktstraat, которая является одной из самых оживленных торговых улиц, неизвестный мужчина с ножом напал на двух человек. Он нанес им тяжелые ранения.

Как писало РБК-Украина, в конце октября в Ницце (Франция) мужчина арабской внешности напал на людей вблизи католической церкви. В результате нападения два человека погибли, еще один человек получил ранения.

Кроме того, гражданка Швейцарии напала на двух женщин в торговом центре Manor в Лугано. Прокуратура расценивает произошедшее как "атаку, вероятно с террористическими мотивами".

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