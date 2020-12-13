Біля Парижу чоловік із ножем напав на перехожих, є постраждалі

У французькому місті Антоні біля Парижу чоловік серйозно поранив ножем трьох людей. За даними правоохоронців, він страждає від "серйозних психологічних розладів".

Про це пише видання "Figaro".

Підкреслюється, що загиблих у результаті нападу немає. Постраждалі отримали удари ножем по спині, лопаткам і тулубу, їх госпіталізовано.

Вказано, що нападника вже арештовано. В поліції вважають, що напад не має "терористичного чи кримінального" характеру.

У поліції зазначили, що затриманий страждає від "серйозних психологічних розладів" шизофренічного типу.

Нагадаємо, на початку грудня у центрі Гааги (Нідерланди) на вулиці Grote Marktstraat, яка є однією з найжвавіших торгових вулиць, невідомий чоловік з ножем напав на двох людей. Він завдав їм важкі поранення.

Як писало РБК-Україна, в кінці жовтня у Ніцці (Франція) чоловік арабської зовнішності напав на людей поблизу католицької церкви. В результаті нападу дві людини загинули, ще одна людина отримала поранення.

Крім того, громадянка Швейцарії напала на двох жінок у торговому центрі Manor в Лугано. Прокуратура розцінює подію як "атаку, ймовірно з терористичними мотивами".