Біля Нової Каховки вибухнув склад російських боєприпасів

В селі Чорнянка Херсонської області вибухнув склад російських боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Херсонської облради Сергія Хланя.

"В Чорнянці біля Нової Каховки зірвали склад з боєприпасами росіян. Окупанти запевняють, що це горить селітра", - написав Хлань.