Возле Николаева раздались шесть взрывов: что известно

В четверг, 1 сентября, возле Николаева снова произошли взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Александра Сенкевича.
"Недавно раздалось шесть взрывов. Снаряды легли на открытой территории и за пределами города", - написал он.
По словам мэра, сегодня ночью и днем тревога раздается очень часто.
"Прошу всех быть максимально осторожными", - добавил Сенкевич.
Как сообщалось, в Николаеве около полуночи прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги.
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