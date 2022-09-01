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В Николаеве прозвучали взрывы

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Николаев, Четверг 01 сентября 2022 00:39
В Николаеве прозвучали взрывы Фото: в Николаеве раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Николаеве около полуночи прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

Жителей просят оставаться в укрытиях.

Напомним, 29 августа оккупанты обстреляли Николаев. В частности, россияне попали в жилые дома и учебные заведения.

В результате атаки пострадали 24 человека, двое погибли.

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