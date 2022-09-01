Біля Миколаєва пролунали шість вибухів: що відомо

У четвер, 1 вересня, біля Миколаєва знову відбулись вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Олександра Сєнкевича.

"Нещодавно пролунало шість вибухів. Снаряди лягли на відкритій території та за межами міста", - написав він.

За словами мера, сьогодні вночі і вдень тривога лунає дуже часто.

"Прошу всіх бути максимально обережними", - додав Сєнкевич.