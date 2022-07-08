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Возле метро "Демеевская" в Киеве прорвало трубу. Движение перекрыто

Фото: прорыв трубы возле станции метро "Демеевская" (t.me/kyivpatrol)
Автор: Александр Мороз

Вечером, 8 июля 2022 года, в Киеве прорвало водопровод в районе станции метро "Демеевская", в результате чего движение ограничено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram патрульной полиции Киева.

"Прорыв водопровода на проспекте Голосеевском, 3. Движение перекрыто. Соответствующим службам сообщили, на месте работают патрульные", - говорится в сообщении.

Как отмечают местные Telegram-каналы, на месте порыва вода бьет гейзером.

Напомним, ранее сообщалось, что на днях в Киеве возобновят работу еще пять троллейбусных маршрутов после ремонта поврежденной российскими обстрелами контактной сети.

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КиевГолосеевский район