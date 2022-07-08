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Біля метро "Деміївська" в Києві прорвало трубу. Рух перекрито

Фото: прорив труби біля станції метро "Деміївська" (t.me/kyivpatrol)
Автор: Олександр Мороз

Увечері, 8 липня 2022 року, в Києві прорвало водопровід в районі станції метро "Деміївська", в результаті чого рух обмежено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram патрульної поліції Києва.

"Прорив водопроводу на проспекті Голосіївському, 3. Рух перекрито. Відповідні служби повідомили, на місці працюють патрульні", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають місцеві Telegram-канали, на місці пориву вода б'є гейзером.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що днями в Києві відновлять роботу ще п'ять тролейбусних маршрутів після ремонту пошкодженої російськими обстрілами контактної мережі.

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КиївГолосеевский район