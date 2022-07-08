В Киеве возобновляют движение еще пять маршрутов троллейбусов
На улице Кирилловской продолжается восстановление троллейбусной сети, поврежденной российским ракетным обстрелом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Специалисты службы энергетического обеспечения КП "Киевпастранс" заменят 2225 метров контактного провода.
Уже в это воскресенье движение троллейбусов по улице Кирилловской возобновится. Речь идет о маршрутах № 6, 18, 25, 28, 33.
После этих работ восстановят поврежденные троллейбусные контакты на площади Валерия Марченко, проспекте Победы и улице Юрия Ильенко, которые также были повреждены из-за военной агрессии РФ.
Напомним, 14 марта над Киевом сбили российскую ракету. Ее обломки упали на дом на Куреневке.
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