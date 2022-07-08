ru ua
Пт, 08 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Возле метро "Демеевская" в Киеве прорвало трубу. Движение перекрыто

Новина українською →
Киев, Пятница 08 июля 2022 19:18
Возле метро "Демеевская" в Киеве прорвало трубу. Движение перекрыто Фото: прорыв трубы возле станции метро "Демеевская" (t.me/kyivpatrol)
Автор: Александр Мороз

Вечером, 8 июля 2022 года, в Киеве прорвало водопровод в районе станции метро "Демеевская", в результате чего движение ограничено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram патрульной полиции Киева.

"Прорыв водопровода на проспекте Голосеевском, 3. Движение перекрыто. Соответствующим службам сообщили, на месте работают патрульные", - говорится в сообщении.

Как отмечают местные Telegram-каналы, на месте порыва вода бьет гейзером.

Напомним, ранее сообщалось, что на днях в Киеве возобновят работу еще пять троллейбусных маршрутов после ремонта поврежденной российскими обстрелами контактной сети.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Голосеевский район
NEWS
Резников: более миллиона украинцев в форме задействованы в обороне страны
Резников: более миллиона украинцев в форме задействованы в обороне страны
DAILY
Что происходит между Зеленским и Залужным. И откуда взялся "выездной" скандал
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Что происходит между Зеленским и Залужным. И откуда взялся "выездной" скандал