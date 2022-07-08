ru ua
Пт, 08 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Біля метро "Деміївська" в Києві прорвало трубу. Рух перекрито

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 08 липня 2022 19:18
Біля метро "Деміївська" в Києві прорвало трубу. Рух перекрито Фото: прорив труби біля станції метро "Деміївська" (t.me/kyivpatrol)
Автор: Олександр Мороз

Увечері, 8 липня 2022 року, в Києві прорвало водопровід в районі станції метро "Деміївська", в результаті чого рух обмежено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram патрульної поліції Києва.

"Прорив водопроводу на проспекті Голосіївському, 3. Рух перекрито. Відповідні служби повідомили, на місці працюють патрульні", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають місцеві Telegram-канали, на місці пориву вода б'є гейзером.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що днями в Києві відновлять роботу ще п'ять тролейбусних маршрутів після ремонту пошкодженої російськими обстрілами контактної мережі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Голосеевский район
NEWS
Резніков: понад мільйона українців у формі задіяно в обороні країни
Резніков: понад мільйона українців у формі задіяно в обороні країни
DAILY
Що відбувається між Зеленським і Залужним. І звідки взявся "виїзний" скандал
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Що відбувається між Зеленським і Залужним. І звідки взявся "виїзний" скандал