Возле Мелитополя неизвестные обстреляли микроавтобус

Фото: полицейские (РБК-Украина)

Возле Мелитополя (Запорожская область) неизвестные обстреляли микроавтобус Ford. В результате обстрела пострадал водитель транспорта.

Об этом сообщили РБК-Украина в пресс-службе полиции области.

Происшествие произошло вчера примерно в 23:00.

"На трассе неизвестные лица из огнестрельного оружия открыли огонь по микроавтобусу Ford", - сообщили в пресс-службе.

В результате стрельбы пострадали водитель микроавтобуса, мужчина 1993 года рождения, житель города Мариуполя.

В полиции сообщили, что решается вопрос о правой квалификации

Напомним, в Харьковской области неизвестные совершили нападение на микроавтобус, после чего скрылись с места происшествия. Правоохранители разыскали и задержали всех подозреваемых в нападении. В результате нападения пострадали четыре человека.

Как стало известно, стрельба вблизи Люботина является конфликтом между сторонниками двух политических сил.

Министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал, что заказчики нападения на микроавтобус будут наказаны.