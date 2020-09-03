ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Біля Мелітополя невідомі обстріляли мікроавтобус

Мелітополь, Четвер 03 вересня 2020 10:22
Біля Мелітополя невідомі обстріляли мікроавтобус
Фото: поліцейські (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Біля Мелітополя (Запорізька область) невідомі обстріляли мікроавтобус Ford. В результаті обстрілу постраждав водій транспорту.

Про це повідомили РБК-Україна у прес-службі поліції області.

Подія сталась вчора приблизно о 23:00.

"На трасі невідомі особи з вогнепальної зброї відкрили вогонь по мікроавтобусу Ford", - повідомили у прес-службі.

В результаті стрілянини постраждали водій мікроавтобусу, чоловік 1993 року народження, житель міста Маріуполя.

У поліції повідомили, що вирішується питання правої кваліфікації

Нагадаємо, у Харківській області невідомі скоїли напад на мікроавтобус, після чого втекли з місця події. Правоохоронці розшукали та затримали всіх підозрюваних у нападі. В результаті нападу постраждало чотири людини.

Як стало відомо, стрілянина поблизу Люботина є конфліктом між прихильниками двох політичних сил.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв, що замовники нападу на мікроавтобус будуть покарані.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України обстрелмикроавтобус
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся