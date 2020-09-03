Біля Мелітополя невідомі обстріляли мікроавтобус

Фото: поліцейські (РБК-Україна)

Біля Мелітополя (Запорізька область) невідомі обстріляли мікроавтобус Ford. В результаті обстрілу постраждав водій транспорту.

Про це повідомили РБК-Україна у прес-службі поліції області.

Подія сталась вчора приблизно о 23:00.

"На трасі невідомі особи з вогнепальної зброї відкрили вогонь по мікроавтобусу Ford", - повідомили у прес-службі.

В результаті стрілянини постраждали водій мікроавтобусу, чоловік 1993 року народження, житель міста Маріуполя.

У поліції повідомили, що вирішується питання правої кваліфікації

Нагадаємо, у Харківській області невідомі скоїли напад на мікроавтобус, після чого втекли з місця події. Правоохоронці розшукали та затримали всіх підозрюваних у нападі. В результаті нападу постраждало чотири людини.

Як стало відомо, стрілянина поблизу Люботина є конфліктом між прихильниками двох політичних сил.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв, що замовники нападу на мікроавтобус будуть покарані.