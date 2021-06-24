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Возле Майами обрушилась многоэтажка. На месте масштабная спасательная операция

Автор: РБК-Украина

В ночь на 24 июня в городке Серфсайд в пригороде Майами обрушилась многоэтажка. На данный момент о жертвах и пострадавших неизвестно, на месте проводится масштабная спасательная операция.

Об этом сообщает NBC.

Сообщается, что на место обрушения прибыли почти 80 расчетов спасателей. На данный момент проводятся масштабные поисково-спасательные работы.

На кадрах с места происшествия видно, что большая часть многоэтажки превратилась в груду обломков.

Пока неизвестно, сколько людей находилось в здании и сколько могли пострадать. Двенадцатиэтажный дом был построен в 1981 году, в нем более 130 квартир. Жильцов уцелевшей части здания уже переселили в местный общественный центр.

Других подробностей пока нет.

Напомним, в 2019 году в американском штате Нью-Джерси произошел обвал жилого дома, в результате чего пострадали по меньшей мере 22 человека.

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