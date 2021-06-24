Біля Маямі обвалилася багатоповерхівка. На місці масштабна рятувальна операція

Повідомляється, що на місце обвалення прибули майже 80 рятувальних розрахунків. На даний момент проводяться масштабні пошуково-рятувальні роботи.

На кадрах з місця події видно, що більша частина багатоповерхівки перетворилася на купу уламків.

Поки невідомо, скільки людей знаходилося в будівлі і скільки могли постраждати. Дванадцятиповерховий будинок був побудований в 1981 році, в ньому більше 130 квартир. Мешканців уцілілої частини будівлі вже переселили до місцевого громадського центру.

Інших подробиць поки немає.