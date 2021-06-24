RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Біля Маямі обвалилася багатоповерхівка. На місці масштабна рятувальна операція

Автор: РБК-Україна

У ніч на 24 червня в містечку Серфсайд в передмісті Майамі обвалилася багатоповерхівка. На даний момент про жертв і постраждалих невідомо, на місці проводиться масштабна рятувальна операція.

Про це повідомляє NBC.

Повідомляється, що на місце обвалення прибули майже 80 рятувальних розрахунків. На даний момент проводяться масштабні пошуково-рятувальні роботи.

На кадрах з місця події видно, що більша частина багатоповерхівки перетворилася на купу уламків.

Поки невідомо, скільки людей знаходилося в будівлі і скільки могли постраждати. Дванадцятиповерховий будинок був побудований в 1981 році, в ньому більше 130 квартир. Мешканців уцілілої частини будівлі вже переселили до місцевого громадського центру.

Інших подробиць поки немає.

Нагадаємо, в 2019 році в американському штаті Нью-Джерсі стався обвал житлового будинку, внаслідок чого постраждали щонайменше 22 людини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америкиобваленнядом