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Боевики обстреляли миссию ОБСЕ под Торецком

НовостиПроисшествия    29.05.2018 - 13:55
Фото: наблюдатели ОБСЕ (flickr.com/osce)
Фото: наблюдатели ОБСЕ (flickr.com/osce)

В 250 метрах от патруля ОБСЕ разорвалась мина

Боевики на Донбассе обстреляли наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ под Торецком Донецкой области. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

"Сегодня, 29 мая, противник в очередной раз грубо нарушил международные соглашения, открыв огонь по представителям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в районе населенного пункта Нелиповка под Торецком представители ОБСЕ осуществляли запуск беспилотного летательного аппарата для мониторинга местности. Около 11:35  произошел разрыв мины на расстоянии около 250 метров от автомобиля ОБСЕ.

"По предварительной информации пострадавших нет. Также установлено, что обстрел велся из жилых кварталов Горловки", - говорится в сообщении.

Командование Объединенных сил подчеркивает, что украинская сторона не открывала огонь по населенным пунктам.

 

Сьогодні, 29 травня, противник в черговий раз грубо порушив міжнародні угоди, відкривши вогонь по представникам...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint forces operation 29 травня 2018 р.

 

Напомним, ранее ОБСЕ заявляла о скоплении тяжелых вооружений по обе стороны на Донбассе.  

 

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Темы: Новости ООС    Теги публикации: ОБСЕ, обстрел, Торецк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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