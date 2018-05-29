Боевики обстреляли миссию ОБСЕ под Торецком

В 250 метрах от патруля ОБСЕ разорвалась мина
Боевики на Донбассе обстреляли наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ под Торецком Донецкой области. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.
"Сегодня, 29 мая, противник в очередной раз грубо нарушил международные соглашения, открыв огонь по представителям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в районе населенного пункта Нелиповка под Торецком представители ОБСЕ осуществляли запуск беспилотного летательного аппарата для мониторинга местности. Около 11:35 произошел разрыв мины на расстоянии около 250 метров от автомобиля ОБСЕ.
"По предварительной информации пострадавших нет. Также установлено, что обстрел велся из жилых кварталов Горловки", - говорится в сообщении.
Командование Объединенных сил подчеркивает, что украинская сторона не открывала огонь по населенным пунктам.
Сьогодні, 29 травня, противник в черговий раз грубо порушив міжнародні угоди, відкривши вогонь по представникам...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint forces operation 29 травня 2018 р.
Напомним, ранее ОБСЕ заявляла о скоплении тяжелых вооружений по обе стороны на Донбассе.