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Біля Маріуполя бойовики обстріляли патруль СММ ОБСЄ

НовиниНадзвичайні події    15.06.2018 - 17:54
Ілюстративне фото (OSCE/Mariia Aleksevych)
Ілюстративне фото (OSCE/Mariia Aleksevych)

За оцінкою СММ ОБСЄ, вогонь мав попереджувальний характер

Біля Маріуполя у населеному пункті Пікуза 14 червня 2018 року бойовики обстріляли патруль Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ. Про це свідчить звіт організації.

"14 червня о 14:03 патруль СММ у складі шести співробітників місії на двох броньованих автомобілях знаходився в н. п. Пікуза (кол. Комінтернівське, непідконтрольний уряду, 23 км на північний схід від Маріуполя) на перехресті доріг T-0519 і C -051235, де спостерігачі зупинилися, щоб зафіксувати свіжі сліди, мабуть, бойової броньованої машину (типу БМП) на асфальті. Один зі спостерігачів вийшов із автомобіля, після чого всі члени патруля почули дві короткі черги зі стрілецької зброї", - сказано в звіті.

Постріли проводилися з автомата АК-74.

"Один з членів патруля побачив двох чоловіків в одязі військового типу, які стояли на відстані близько 50 метрів на південь від дороги. У одного з них був при собі автомат (АК-74). Стріляючи з автомата, він направив його вгору під кутом 45 градусів у напрямку патруля СММ. Потім озброєний чоловік зробив 2-3 кроки в бік спостерігачів і зробив ще один постріл у повітря під кутом 45 градусів у напрямку патруля місії. Після останнього пострілу обидва чоловіки розвернулися і проїхали на південь вздовж дороги C -051235 ", - зазначається у повідомленні.

За оцінкою СММ ОБСЄ, вогонь мав попереджувальний характер, щоб змусити спостерігачів покинути даний район. Патруль СММ негайно виїхав і повернувся на базу в Маріуполі.

Нагадаємо, у кінці травня бойовики на Донбасі обстріляли спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ під Торецьком Донецької області.

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Теги публікації: Донецьк, ОБСЄ, Маріуполь, обстрел  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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