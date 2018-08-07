Возле Львова построят жилье для переселенцев из оккупированных Крыма и Донбасса

Подготовка к строительству поселения стартует в августе

Неподалеку от Львова на территории села Сытыхов Жовковского района построят жилой квартал для переселенцев из оккупированных Крыма и Донбасса. Об этом сообщает Zaxid.Net.

Строительство поселения будет продолжаться в течение ближайших нескольких лет на 14 гектарах. Проектом планируется построить 110 особняков, молитвенный дом-мечеть для крымских татар, греко-католическую церковь и обустроить необходимую инфраструктуру.

По данным издания, такое решение Жовковская районная администрация утвердила еще в августе прошлого года. Речь идет о 128 земельных участках за пределами населенного пункта, общей площадью 14 гектаров. Как сообщил городской голова Дублян (куда входит Сытыхов, - ред.) Василий Попович, на сегодня процесс сдвинулся с места - Дублянский городской совет уже выделил 64 земельных участка под жилье переселенцам.

Относительно остальных участков, на них еще разрабатывается проектная документация. К этим участкам нужно еще провести водопровод и электричество, поскольку земля под поселение находится в поле.

Как рассказал руководитель кооператива "Малые Дубляны" Рустем Емиралиев, работы по проведению коммуникаций начнут уже в середине августа, а профинансируют их турецкие доноры. Это, в частности мусульманская организация "Арраид", поскольку около 40% будущих жителей поселения переселенцев - крымские татары.

Фото: план поселения (zaxid.net)

Строительство жилья начнется после завершения проведения коммуникаций. Средства на возведение домов, где будет жить 307 переселенцев из Крыма и Донбасса, переселенцы планируют брать кредит. По словам Рустема Емиралиева, сейчас ведутся переговоры с правительством Германии относительно низкопроцентного кредита для строительства этого жилья. По предварительным оценкам, на возведение 110 домов необходимо около 50 млн грн.

Напомним, как сообщили в Министерстве социальной политики Украины, по состоянию на 6 августа число зарегистрированных переселенцев из оккупированных Крыма и Донбасса превысило млн человек.