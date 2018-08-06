У Мінсоцполітики назвали число зареєстрованих переселенців з Криму та Донбасу

В Україні налічується понад 1,5 млн переселенців

У Міністерстві соціальної політики України назвали число зареєстрованих переселенців з окупованих Криму та Донбасу. Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Як зазначається, наразі в Україні налічується понад 1,5 млн переселенців.

"Станом на 6 серпня 2018 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 516 237 переселенців", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України посилив соціальний захист та права внутрішніх переселенців.

Крім того, раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабмін пропонує врегулювати питання забезпечення житлом військовослужбовців, які раніше проживали на окупованих територіях. Наразі законодавством не врегульовано питання забезпечення житлом та перебування на квартирному обліку деяких категорій військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб, звільнених з військової служби, які прибули з тимчасово окупованих Криму і районів Донбасу.