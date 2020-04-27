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Возле Крыма нашли затопленный в ходе Второй мировой войны теплоход

Новости » Происшествия     27.04.2020 - 15:06
Возле Крыма нашли затопленный в ходе Второй мировой войны теплоход
Фото: теплоход "Армения" (wikipedia.org)

Теплоход "Армения" был потоплен осенью 1941 года

Возле побережья оккупированного Крыма обнаружили теплоход "Армения", который был потоплен нацистами в ходе Второй мировой войны с несколькими тысячами человек на борту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что теплоход обнаружен на глубине полутора километров в 15 морских милях от оккупированной Ялты. Судно идентифицировали представители Русского географического общества после погружения телеуправляемого подводного аппарата.

Отметим, теплоход был потоплен 6 ноября 1941 года во время эвакуации жителей Севастополя и персонала военных госпиталей. По разным оценкам, на борту находилось от 4,5 до 10 тысяч человек. В начале войны был переоборудован в медико-санитарное судно.

Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин перенес на 3 сентября дату окончания Второй мировой войны. Против переноса выступал Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, поскольку 3 сентября в Российской Федерации является днем памяти жертв теракта в Беслане.

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