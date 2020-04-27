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Біля Криму знайшли затоплений в ході Другої світової війни теплохід

Новини » Надзвичайні події     27.04.2020 - 15:06
Біля Криму знайшли затоплений в ході Другої світової війни теплохід
Фото: теплохід "Вірменія" (wikipedia.org)

Теплохід "Вірменія" був потоплений восени 1941 року

Біля узбережжя окупованого Криму виявили теплохід "Вірменія", який був потоплений нацистами під час Другої світової війни з кількома тисячами людей на борту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що теплохід виявлено на глибині півтора кілометрів за 15 морських миль від окупованої Ялти. Судно ідентифікували представники Російського географічного товариства після занурення телекерованого підводного апарату.

Зазначимо, теплохід було потоплено 6 листопада 1941 року під час евакуації жителів Севастополя і персоналу військових госпіталів. За різними оцінками, на борту перебувало від 4,5 до 10 тисяч осіб. На початку війни був переобладнаний на медико-санітарне судно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін переніс на 3 вересня дату закінчення Другої світової війни. Проти перенесення виступала Рада при президенті Росії з розвитку громадянського суспільства і прав людини, оскільки 3 вересня в Російській Федерації є днем пам'яті жертв теракту в Беслані.

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