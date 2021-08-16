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Возле КГГА произошла масштабная авария. Движение транспорта затруднено

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Киев, Понедельник 16 августа 2021 10:52
Возле КГГА произошла масштабная авария. Движение транспорта затруднено Фото: в Киеве произошло ДТП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве произошла авария возле Киевской городской государственной администрации. На улице Крещатик затруднено движение транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Киев Оперативный".

Сообщается, что ДТП произошло на Крещатике возле КГГА, в сторону Бессарабского рынка. Серьезных травм никто не получил.

На карте Google Maps указано, что в этом районе образовалась пробка.

Возле КГГА произошла масштабная авария. Движение транспорта затруднено

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ДТП КГГА
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