Возле КГГА произошла масштабная авария. Движение транспорта затруднено
Фото: в Киеве произошло ДТП (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве произошла авария возле Киевской городской государственной администрации. На улице Крещатик затруднено движение транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Киев Оперативный".
Сообщается, что ДТП произошло на Крещатике возле КГГА, в сторону Бессарабского рынка. Серьезных травм никто не получил.
На карте Google Maps указано, что в этом районе образовалась пробка.