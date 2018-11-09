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У берегов Камчатки затонуло российское судно, судьба трех моряков неизвестна

Новости » Происшествия    09.11.2018 - 15:01
Иллюстративное фото (mchs.gov.ru)
Иллюстративное фото (mchs.gov.ru)

Пропали капитан судна, старший помошник и механик

Судно "Анатолий Крашенинников" затонуло в акватории залива Камбального Охотского моря в районе Камчатки (Россия). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

"По информации от капитана координатора Камчатского морского спасательного координационного подцентра, десять членов экипажа эвакуированы на борт плавбазы, что была поблизости. Судьба еще трех членов экипажа пока неизвестна", - отмечают в сообщении.

Российские СМИ сообщают, что пропали капитан судна, старший помошник и механик.

На борту судна находились 13 человек, 10 смогли спастись на плоту, еще трое числятся пропавшими без вести. К тому же неблагоприятные погодные условия и темное время суток затрудняют поисково-спасательные работы. Спасатели планируют привлечь авиацию.

Судно вышло из Петропавловска-Камчатского и направлялось в Палану. На борту было 280 тонн булівельних материалов и техники.

Напомним, 8 ноября у берегов Норвегии фрегат Helge Ingstad, который возвращался с учений НАТО, столкнулся с танкером Sola TS. В результате столкновения пострадали семь человек. По данным спасателей, фрегат со 137 людьми на борту потерял управление и начал дрейфовать к берегу.

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