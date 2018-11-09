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Біля Камчатки затонуло російське судно, доля трьох моряків невідома

Новини » Надзвичайні події    09.11.2018 - 15:01
Ілюстративне фото (mchs.gov.ru)
Ілюстративне фото (mchs.gov.ru)

Зникли капітан судна, старший помічник та механік

Судно "Анатолий Крашенинников" затонуло в акваторії затоки Камбальної Охотського моря в районі Камчатки (Росія). Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу регіонального МНС.

"За інформацією від капітана координатора Камчатського морського рятувального координаційного підцентру, десять членів екіпажу евакуйовано на борт плавбази, що була поблизу. Доля ще трьох членів екіпажу поки що невідома", - наголошують в повідомленні.

Російські ЗМІ повідомляють, що зникли капітан судна, старший помічник та механік.

На борту судна перебували 13 людей, 10 змогли врятуватись на плоту, ще троє вважають зниклими без вісті. До того ж несприятливі погодні умови та темний час доби ускладнюють пошуково-рятувальні роботи. Рятувальники планують залучити авіацію. 

Судно вийшло з Петропавловська-Камчатського та прямувало у Палану. На борту було 280 тонн булівельних матеріалів та техніки.

Нагадаємо, 8 листопада біля берегів Норвегії фрегат Helge Ingstad, який повертався з навчань НАТО, зіткнувся з танкером Sola TS. В результаті зіткнення постраждали семеро людей. За даними рятувальників, фрегат зі 137 людьми на борту втратив керування і почав дрейфувати до берега.

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