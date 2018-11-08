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У Норвегії фрегат повертався з навчань НАТО і зіткнувся з танкером, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    08.11.2018 - 09:59
Фото: місце події (nrk.no)
Фото: місце події (nrk.no)

В результаті зіткнення постраждали 7 осіб

Біля берегів Норвегії фрегат Helge Ingstad, який повертався з навчань НАТО, зіткнувся з танкером Sola TS. В результаті зіткнення постраждали семеро людей, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK.

Наголошується, що зіткнення сталося в комуні Ейгарден.

За даними рятувальників, фрегат зі 137 людьми на борту втратив керування і почав дрейфувати до берега. На кораблі залишилися десять чоловік, решта були евакуйовані.

На борту танкера перебувають 23 особи, їх життю нічого не загрожує. За даними поліції, загрози затоплення судна немає.

У Норвегії фрегат повертався з навчань НАТО і зіткнувся з танкером, є постраждаліФото: місце події (nrk.no)

Причини події з'ясовуються.

Нагадаємо, з 25 жовтня по 7 листопада в Норвегії пройшли найбільші після закінчення холодної війни навчання НАТО Trident Juncture.

Адмірал США Джеймс Фогго заявив, що маневри пройшли успішно.

У масштабних навчаннях взяли участь війська 29 країн-членів альянсу, а також Швеції та Фінляндії.

Крім того, до Trident Juncture залучили 65 кораблів, 250 військових літаків і близько 10 тисяч одиниць техніки.

Також РБК-Україна писало, що 2 листопада, російський розвідувальний літак Ту-142 пролетів на низькій висоті над американським штабним кораблем Mount Whitney під час великих навчань НАТО Trident Juncture 2018 в Норвегії.

У Норвегії завершилися військові навчання НАТО Trident Juncture
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