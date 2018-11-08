У Норвегії фрегат повертався з навчань НАТО і зіткнувся з танкером, є постраждалі

Фото: місце події (nrk.no)

В результаті зіткнення постраждали 7 осіб

Біля берегів Норвегії фрегат Helge Ingstad, який повертався з навчань НАТО, зіткнувся з танкером Sola TS. В результаті зіткнення постраждали семеро людей, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK.

Наголошується, що зіткнення сталося в комуні Ейгарден.

За даними рятувальників, фрегат зі 137 людьми на борту втратив керування і почав дрейфувати до берега. На кораблі залишилися десять чоловік, решта були евакуйовані.

На борту танкера перебувають 23 особи, їх життю нічого не загрожує. За даними поліції, загрози затоплення судна немає.

Фото: місце події (nrk.no)

Причини події з'ясовуються.

Нагадаємо, з 25 жовтня по 7 листопада в Норвегії пройшли найбільші після закінчення холодної війни навчання НАТО Trident Juncture.

Адмірал США Джеймс Фогго заявив, що маневри пройшли успішно.

У масштабних навчаннях взяли участь війська 29 країн-членів альянсу, а також Швеції та Фінляндії.

Крім того, до Trident Juncture залучили 65 кораблів, 250 військових літаків і близько 10 тисяч одиниць техніки.

Також РБК-Україна писало, що 2 листопада, російський розвідувальний літак Ту-142 пролетів на низькій висоті над американським штабним кораблем Mount Whitney під час великих навчань НАТО Trident Juncture 2018 в Норвегії.