Біля Харкова українські військові збили черговий літак окупантів (відео)
Біля Харкова знищиил ворожий літак (колаж РБК-Украхна)
Українським воїнам вдалося знешкодити ще одну російську авіацію біля Харкова. Зокрема, з'явилось відео, як ЗСУ збили ворожий літак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.
Зокрема, сили протиповітряної оборони змогли знищити ще один літак окупантів.
"Поблизу Харкова ЗСУ збили черговий ворожий літак", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що українська артилерія знищила 3 танки та БМП окупантів у Луганській області.
Також ми писали, що у Харкові ворожі снаряди завдали шкоди торговим майданчикам і житловим будинкам.
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