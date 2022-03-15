Біля Харкова українські військові збили черговий літак окупантів (відео)

Українським воїнам вдалося знешкодити ще одну російську авіацію біля Харкова. Зокрема, з'явилось відео, як ЗСУ збили ворожий літак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ .

Зокрема, сили протиповітряної оборони змогли знищити ще один літак окупантів.

Раніше ми повідомляли, що українська артилерія знищила 3 танки та БМП окупантів у Луганській області.

Також ми писали, що у Харкові ворожі снаряди завдали шкоди торговим майданчикам і житловим будинкам.

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