Возле Харькова девушка попала под поезд Львов - Бахмут

Под Харьковом пассажирский поезд Львов - Бахмут сбил девушку. Она погибла на месте от полученных травм.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.
Сообщается, что поезд сообщением Львов - Бахмут сбил девушку на железнодорожном перегоне Люботин - Новая Бавария в поселке Песочин.
"От полученных травм 19-летняя жительница Песочина погибла на месте. Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений. В настоящее время осмотр места происшествия продолжается, все обстоятельства трагедии выясняются", - говорится в сообщении.
Напомним, на прошлой неделе в Киевской области комбайн выехал на железнодорожные пути и в него врезался поезд Бахмут - Львов, в результате он задержался в пути более чем на два часа.