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Поезд Бахмут-Львов столкнулся с комбайном. Рейс задерживается на 2 часа

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Понедельник 11 октября 2021 18:08
Поезд Бахмут-Львов столкнулся с комбайном. Рейс задерживается на 2 часа Фото: поезд Бахмут-Львов столкнулся с комбайном (фото t.me/UkrzalInfo/722)
Автор: Сергей Пышкин

На участке Фастов - Житомир произошло ДТП с участием поезда и комбайна. В результате аварии повреждены 6 вагонов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

"По предварительной информации, водитель сельскохозяйственного автотранспорта проигнорировал правила дорожного движения и выехал на нерегулируемый переезд, где в то время приближался пассажирский поезд №141 Бахмут - Львов", - пишет пресс-служба.

В результате столкновения были повреждены 6 вагонов. Пассажиры и бригада не пострадали. Водитель комбайна отказался от госпитализации.

Правоохранители устанавливают подробности происшествия.

Согласно обновленной информацией от "Укрзализныци", поезд задерживается на 2 часа 28 минут.

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