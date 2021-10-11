Поезд Бахмут-Львов столкнулся с комбайном. Рейс задерживается на 2 часа

На участке Фастов - Житомир произошло ДТП с участием поезда и комбайна. В результате аварии повреждены 6 вагонов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

"По предварительной информации, водитель сельскохозяйственного автотранспорта проигнорировал правила дорожного движения и выехал на нерегулируемый переезд, где в то время приближался пассажирский поезд №141 Бахмут - Львов", - пишет пресс-служба.

В результате столкновения были повреждены 6 вагонов. Пассажиры и бригада не пострадали. Водитель комбайна отказался от госпитализации.

Правоохранители устанавливают подробности происшествия.

Согласно обновленной информацией от "Укрзализныци", поезд задерживается на 2 часа 28 минут.